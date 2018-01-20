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Type de lampe : D1S
85 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
La lumière est une composante essentielle de la conduite. En améliorant simplement la qualité de l'éclairage, vous pouvez éviter des accidents. La lampe Xenon X-tremeVision gen2 améliore la visibilité. Elle vous permet ainsi de remarquer les obstacles et les panneaux de signalisation routière plus tôt, pour un meilleur temps de réaction. La composition spectrale de cette lumière est adaptée à la sensibilité aux couleurs naturelles de vos yeux. De plus, cet éclairage avant produit une lumière dont la température de couleur de 4 800 K respecte vos yeux, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus agréable.
Les lampes Xenon HID (High Intensity Discharge) offrent deux fois plus d'éclairage pour une conduite plus sûre, quelles que soient les conditions. Des études ont démontré que l'éclairage automobile au xénon aidait les conducteurs à se concentrer sur la route et à distinguer les obstacles et la signalisation routière bien plus rapidement qu'avec des lampes traditionnelles. Quoi de mieux pour vaincre l'obscurité que d'utiliser une lumière blanche intense comparable à la lumière du jour ?
Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Ainsi, les lampes en verre quartz de Philips sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions élevées, les lampes en verre quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant, pour une meilleure expérience conduite, quel que soit le degré d'obscurité de la route devant vous.
4.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
YLG27
20/01/2018
France
Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top
En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Portista
21/01/2022
Portugal
Acheteur vérifié
Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca
Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.
Pour
Luminosidade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis