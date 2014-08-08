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Arrêté

BlueVision ultraLampe xénon pour éclairage automobile

85415BVUS1

1

| (1) Avis

Conduisez avec élégance

Philips a créé la lampe Xenon BlueVision ultra pour les conducteurs à la recherche d'un style remarquable et d'une luminosité très élevée. Elle produit un effet bleuté extrêmement élégant et distinctif (jusqu'à 6 000 K) et une lumière ultra-puissante.

Voir tous les avantages

Effet bleu maximal (jusqu'à 6 000 K)

Conduisez avec élégance

  • Type de lampe : D1S

  • Lot de : 1

  • 85 V, 35 W

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Fabricant primé d'ampoules de phare

Fabricant primé d'ampoules de phare

Nos lampes reçoivent de nombreux prix des experts de l'automobile.

Spécificités Techniques

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1.0

sur 5

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Avis

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2

08/08/2014

Italia

Italia

questo prodotto non è come conforme all'aspettative

intensità della lampada uguale alle normali. Volevo provare le blu vision tanto blasonate in pubblicità, ma sono rimasto deluso

Cet avis concerne le produit BlueVision ultra 85415BVUS1 Xenon car headlight bulb

Cet avis concerne le produit BlueVision ultra 85415BVUS1 Xenon car headlight bulb

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