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Arrêté
85415BVUS1
Conduisez avec élégance
Philips a créé la lampe Xenon BlueVision ultra pour les conducteurs à la recherche d'un style remarquable et d'une luminosité très élevée. Elle produit un effet bleuté extrêmement élégant et distinctif (jusqu'à 6 000 K) et une lumière ultra-puissante.
Type de lampe : D1S
Lot de : 1
85 V, 35 W
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Nos lampes reçoivent de nombreux prix des experts de l'automobile.
1.0
sur 5
1
Avis
ap07
08/08/2014
Italia
questo prodotto non è come conforme all'aspettative
intensità della lampada uguale alle normali. Volevo provare le blu vision tanto blasonate in pubblicità, ma sono rimasto deluso
Cet avis concerne le produit BlueVision ultra 85415BVUS1 Xenon car headlight bulb
Cet avis concerne le produit BlueVision ultra 85415BVUS1 Xenon car headlight bulb