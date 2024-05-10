Contrôle aisé

Vous pouvez également utiliser la télécommande fine pour contrôler votre box câble ou satellite. Pour ce qui est de la commande vocale*, l'Assistant Google est activable via un bouton Google dédié, ou vous pouvez demander à Alexa de contrôler le téléviseur via des appareils intégrant Alexa. Profitez de contenus en streaming sur votre téléviseur depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Regardez des films à partir d'applications. Montrez vos photos à vos invités.*