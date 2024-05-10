Termes recherchés

      Energy Label Europe F étiquette énergétique
      Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 201.0KB)

      OLED Téléviseur 4K Ambilight

      65OLED819/12

      Réaliste. Immersif. Magnifique.

      Cet élégant téléviseur OLED Ambilight produit une image réaliste et un son puissant. Sa dalle magnifiquement fine et sans cadre laisse l'action prendre le devant de la scène, tandis que l'éclairage Ambilight rend tout encore plus grand et immersif.

      Téléviseur 4K Ambilight

      • Téléviseur AMBILIGHT 164 cm (65")
      • Processeur P5 AI Perfect Picture Engine
      • Google TV™
      • Dolby Vision et Dolby Atmos
      L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.

      Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

      Une image si réaliste, quel que soit le contenu. Processeur P5 avec IA.

      Une image si réaliste, quel que soit le contenu. Processeur P5 avec IA.

      Le processeur Philips P5 avec IA produit une image tellement fidèle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Quel que soit le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.

      Les divertissements que vous aimez, avec l’aide de Google

      Les divertissements que vous aimez, avec l’aide de Google

      Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et vous pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.

      Détail et profondeur. Image OLED réaliste.

      Détail et profondeur. Image OLED réaliste.

      L'image réaliste de votre téléviseur OLED Ambilight 4K (UHD) est toujours incroyable, même lorsqu'elle est regardée de biais. Les noirs sont toujours noirs, et non gris, et vous verrez chaque détail dans les ombres ou les zones lumineuses. Tous les principaux formats HDR sont pris en charge : vous ressentirez toute la puissance de chaque scène.

      Des jeux épiques. 144 Hz*, latence ultra-faible, G-Sync, VRR, FreeSync.

      Des jeux épiques. 144 Hz*, latence ultra-faible, G-Sync, VRR, FreeSync.

      Jouez sans limites et plongez au cœur des images incroyables de réalisme affichées par la dalle OLED ! HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native rapide de 120 Hz et latence ultra-faible, pour un gameplay fluide et réactif, des mouvements naturels ultra-fluides et des graphismes superbes. Le mode de jeu d'Ambilight vous offre encore plus de sensations fortes et, si vous jouez sur un PC, vous pouvez profiter d'un VRR de 144 Hz via le port HDMI.

      Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.

      Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.

      Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d’une qualité visuelle et sonore incroyable. L’image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu’il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.

      Le cinéma IMAX s'invite chez vous. Certifié IMAX Enhanced.

      Le cinéma IMAX s'invite chez vous. Certifié IMAX Enhanced.

      Bienvenue à Hollywood ! Votre téléviseur OLED Philips vous permet de profiter pleinement des effets des films initialement conçus pour les cinémas IMAX. Changez complètement d’échelle. Voyez plus dans chaque scène. Avec l’Ambilight, vos soirées cinéma deviennent inoubliables.

      Design intelligent. Emballage responsable.

      Design intelligent. Emballage responsable.

      Le pied pivotant géométrique en métal chromé satiné est d'une esthétique saisissante et vous pouvez utiliser l'Ambilight comme éclairage d'ambiance instantané lorsque l'écran est éteint. La télécommande du téléviseur est rechargeable sans fil et comprend du plastique recyclé. Notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.

      Une connexion facile aux réseaux domotiques et aux assistants vocaux.

      Une connexion facile aux réseaux domotiques et aux assistants vocaux.

      Son entière compatibilité avec Matter et Control4 vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur Ambilight 4K à votre réseau domotique existant. Vous pouvez également utiliser sa télécommande pour contrôler votre box ou activer l'Assistant Google*. Le téléviseur est également compatible avec les appareils équipés d'Alexa. Profitez de contenus en streaming sur votre téléviseur depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Regardez des films à partir d'applications. Montrez vos photos à vos invités.*

      Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi

      Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi

      Le système audio domestique sans fil Philips avec technologie DTS Play-Fi permet une connexion à des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Écoutez des films dans la cuisine. Diffusez de la musique dans n’importe quelle pièce. Vous pouvez même créer un système de Home Cinéma en utilisant votre téléviseur Ambilight comme enceinte centrale.

      Prend en charge tous les principaux formats HDR.

      Prend en charge tous les principaux formats HDR.

      Compatible avec Matter et Control4

      Compatible avec Matter et Control4.

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • S'adapte à la couleur du mur
        • Éclairage tamisé
        • Mode jeu
        • Musique Ambilight
        • Réveil avec lever de soleil
        • AmbiSleep
        • Animation FTI Ambilight
        • compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        65  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        164  cm
        Écran
        OLED 4K Ultra HD
        Fréquence de rafraîchissement natif
        120  Hz
        Processeur d'images
        Moteur P5 AI Perfect Picture Engine
        Amélioration de l'image
        • Perfect Natural Motion
        • Micro Dimming Perfect
        • Dolby Vision
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • CalMAN Ready
        • Mode IMAX amélioré
        • HDR10+ Adaptive
        • Mode réalisateur
        Affichage multiple
        Oui

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Guide des programmes de télévision*
        Guide électronique de programmes 8 j.
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages

      • Fonctions de Smart TV

        Télévision interactive
        HbbTV
        Assistant vocal*
        • Assistant Google intégré
        • Fonctionne avec Alexa
        • Télécommande avec micro
        Expérience Smart Home
        • Fonctionne avec l’Assistant Google
        • Compatible avec Amazon Alexa
        • Compatible avec Matter
        • Connexion avec Control4

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formats de lecture de musique
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formats de lecture de photos
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Traitement en cours

        Puissance processeur
        Quad Core

      • Niveau sonore

        Audio
        2.1 canaux
        Puissance de sortie (RMS)
        Puissance de sortie : 70 W (RMS)
        Configuration des haut-parleurs
        4 haut-parleurs moyennes à hautes fréquences 10 W, haut-parleur de graves 30 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • DTS:X
        Amélioration du son
        • Dolby Atmos
        • Dialogues clairs
        • Son I. A.
        • EQ IA
        • Ajusteur de volume Dolby
        • Mode nuit
        • Amélioration des basses Dolby
        • Étalonnage de la pièce
        • DTS Play-Fi

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        4
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        • Lecture 1 pression
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        • Wi-Fi 802.11 ax, 2 x 2, double bande
        • Bluetooth® 5.2
        • Wi-Fi 6
        Autres connexions
        • CI+ (Common Interface Plus)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Sortie audio numérique (optique)
        • Sortie casque
        • Connecteur de service
        • Connecteur satellite
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI2
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC sur HDMI 2
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        • Débit maximal de 48 Mbits/s
        EasyLink 2.0
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 pleine bande passante 48 Gbits/s
        • jusqu'à 4K 120 Hz
        Jeux
        • ALLM
        • Gaming Dolby Vision
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • AMD FreeSync Premium
        • Compatible NVIDIA G-SYNC
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG
        • UHDA

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        1868848
        Classe énergétique pour SDR
        FR
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        102  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        FR
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        102  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        N/A
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        OLED

      • Alimentation

        Puissance électrique
        220-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,3 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Image Muet (pour la radio)
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Télécommande
        • Support de table
        • Cordon d'alimentation
        • Guide de démarrage rapide
        • Brochure légale et de sécurité
        • 1 batterie Li-ion
        • 1x câble USB-C pour le chargement de la télécommande

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre métallique
        Design du pied
        Pied chrome satiné

      • Dimensions

        Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur
        72  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        300 x 300 mm
        Téléviseur sans pied (H x l x P)
        831 x 1 444 x 111 mm
        Téléviseur avec pied (H x l x P)
        900 x 1 444 x 280 mm
        Carton (H x l x P)
        1 035 x 1 650 x 160 mm
        Poids du téléviseur sans pied
        22,9 kg
        Poids du téléviseur avec pied
        27,8 kg
        Poids, emballage compris
        33,8 kg
        Pied (H x l x P)
        72 x 550 x 200 mm

      • Google TV

        Taille de la mémoire (flash)
        16 Go*
        Applications intégrées
        Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Aurora, NFT, télécommande décodeur

      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
      • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
      • La disponibilité et la fonctionnalité des services de commande vocale varient selon le pays et la langue.
      • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.
      • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, OK Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.
      • La disponibilité de l'application Apple TV et d'Apple TV+ dépend du pays ou de la région. Consultez les pages d'aide de Google Play et Apple Inc.
      • HDMI VRR 144 Hz, G-Sync et FreeSync possibles en jouant sur un PC connecté à votre téléviseur OLED via HDMI.
      • Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2024 via une mise à jour logicielle.
      emballage carton et papier à recycler - produit en fin de vie à recycler
