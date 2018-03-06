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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED Full HD

50PFH4319/88

4.1

| (7) Avis | 86% recommandent ce produit

Téléviseur LED Full HD

Tout le monde à la maison appréciera l'image nette et saisissante du téléviseur LED Full HD Philips série 4300. Son design minimaliste, ses images éclatantes et son excellent son en font le choix idéal pour n'importe quelle pièce de la maison.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED Full HD

  • 127 cm (50")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/C

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Le design moderne complète l'intérieur d'aujourd'hui

Conçu dans un esprit contemporain pour être en harmonie avec votre intérieur. Parce que votre téléviseur doit être aussi beau éteint qu'allumé.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

7

Avis

86%

recommandent ce produit

3
1

06/03/2018

France

France

superbe télé full hd

cadeau de noël de mon mari, je suis vraiment ravie de mon achat. Une tv full hd qui a une très belle image, le son est parfait. Facile d'utilisation et d'installation. Je recommande ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4319 Téléviseur LED Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4319 Téléviseur LED Full HD

30/06/2016

France

France

Acheteur vérifié

très bon écran, je recommande.

très belle qualité d'image que ce soit sur la tnt, une box ou un lecteur blu-ray. bon rapport qualité/prix.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 50PFH4319 Téléviseur LED Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 50PFH4319 Téléviseur LED Full HD

01/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Very satisfied with this - very easy to set up and use

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4319 Full HD LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFH4319 Full HD LED TV

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Une mise à niveau du logiciel est nécessaire pour la mise en pause des émissions de télévision et l'enregistrement USB. Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv et accédez à la page d'assistance.

  2. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  3. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur. La distribution de ces produits est soumise à des conditions particulières.