Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Assistance
49PUS7803/12
Arrêté
Réinstaller les chaînes d'un téléviseur Philips [DVB-C et DVB-T] (câble, antenne)
Que faire si le voyant LED clignote de façon répétée ?
Que faire si le téléviseur ne s'allume pas?
Que faire lorsque le téléviseur ne répond pas à la télécommande infrarouge ?
Comment mettre à jour le logiciel de votre téléviseur Philips via USB ?
Comment connecter la télévision à Internet?
Que faire en cas de difficultés pour établir une connexion sans fil ?
Comment réorganiser les chaînes de télévision? (TPM17.1)
Comment mettre à jour le logiciel Philips TV via Internet ?
Que faire si une application ne fonctionne pas sur un téléviseur Philips ?
Comment utiliser Google Play Store sur un téléviseur Android ?
(VIDEO) Comment faire partager le contenu d'une application sur votre téléviseur Philips en utilisant Google Cast
(VIDEO) Comment connecter votre téléviseur Philips au WiFi
(VIDEO) Comment connecter un périphérique externe à votre téléviseur Philips
(VIDEO) Comment coupler la télécommande avec votre téléviseur Philips
(VIDEO) Comment mettre à jour le logiciel de télécommande
(VIDEO) Comment trier les chaînes sur votre téléviseur Philips
(VIDEO) Comment installer les chaînes de mon téléviseur Philips?
(VIDEO) Comment mettre à jour le logiciel de votre téléviseur Philips (via internet)?
(VIDEO) Comment personnaliser rapidement les paramètres de l’image de mon nouveau téléviseur Philips?
(VIDEO) Comment configurer votre nouveau téléviseur Philips?
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit