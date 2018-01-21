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Arrêté
43PFS4131/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte du style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image Full HD associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.
108 cm (43")
Téléviseur LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.
Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
3.6
sur 5
46
Avis
radermacher
21/01/2018
France
exellent produit
tres simple a installé très bonne qualitée d'image et de son fonctionne très bien que se soit avec une antenne rateaux ou avec la parabole je recommande vivement et en plus pas chère
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 49PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 49PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Nagolet
03/04/2017
Suisse
Acheteur vérifié
Philips téléviseur 32"
Très bon matériel Facile d'installation et d'utilisation Simple et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PFS4131 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Brunno
27/10/2019
Deutschland
Alle Funktionen funktionieren gut
ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Date d'utilisation 2018-10-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Date d'utilisation 2018-10-27
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.