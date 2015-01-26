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Arrêté

X-tremeVisionLampe pour éclairage avant

12972XV+B1

2.8

| (12) Avis

X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême

Les lampes automobiles Philips X-tremeVision sont parmi les plus lumineuses du marché. Elles offrent jusqu'à 130 % de luminosité en plus et un faisceau d'une longueur exceptionnelle. Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.

Voir tous les avantages

Jusqu'à 130 % de luminosité en plus

X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême

  • Type de lampe : H7

  • Lot de 1

  • 12 V, 55 W

  • Plus de lumière

Une lumière nettement plus blanche pour plus de confort et de sécurité

Cette lumière puissante (jusqu'à 3 500 K) est nettement plus blanche que les éclairages avant traditionnels. La technologie Gradient Coating™ brevetée de Philips offre une lumière plus puissante. Vous bénéficierez d'une des performances d'éclairage les plus lumineuses et d'une conduite très confortable.

Une sécurité durable pour voir et être vu

Une sécurité durable pour voir et être vu

Toute panne potentielle d'une pièce détachée présente un risque pour vous et votre véhicule. C'est tout particulièrement vrai pour les éclairages avant. Une lampe cassée réduit la visibilité et la sécurité pour vous et pour les voitures arrivant en face de vous. Les lampes Philips X-tremeVision sont optimisées pour une durée de vie prolongée et fiable, pour voir et être vu plus longtemps qu'avec toute autre lampe haute performance.

Un faisceau à la qualité et aux performances exceptionnelles

Combinant une luminosité accrue et une température de couleur plus élevée, le faisceau des lampes Philips X-tremeVision fournit l'une des meilleures performances dans la catégorie halogène.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.8

sur 5

12

Avis

26/01/2015

France

France

Impeccable

Encore mieux que l'ancienne version. Eclaire plus loin légérement plus blanc.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XV+B1 Lampe pour éclairage avant

Oui, je recommande ce produit

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17/07/2015

Italia

Italia

A+++

Ero indeciso con quelle da rally ma devo dire che è stata una scelta felice: hanno un fascio luce leggermente superiore al normale ed una colorazione bianco calda che illumina davvero la strada pertanto i 3700k dichiarati dalla philips sono proprio giusti! Percorsi finora quasi 8000km senza cedimenti é un acquisto che rifarei sicuramente!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto

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12/03/2016

Italia

Italia

buon prodotto

ho montato queste lampadine su ford focus e devo dire che rispetto alle originali ho notato un miglioramento della qualità della luce e una maggior diffusione della stessa sul manto stradale.. le consiglio a tutti.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto

Oui, je recommande ce produit

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