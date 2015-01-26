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12972XV+B1
X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême
Les lampes automobiles Philips X-tremeVision sont parmi les plus lumineuses du marché. Elles offrent jusqu'à 130 % de luminosité en plus et un faisceau d'une longueur exceptionnelle. Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.
Type de lampe : H7
Lot de 1
12 V, 55 W
Plus de lumière
Cette lumière puissante (jusqu'à 3 500 K) est nettement plus blanche que les éclairages avant traditionnels. La technologie Gradient Coating™ brevetée de Philips offre une lumière plus puissante. Vous bénéficierez d'une des performances d'éclairage les plus lumineuses et d'une conduite très confortable.
Toute panne potentielle d'une pièce détachée présente un risque pour vous et votre véhicule. C'est tout particulièrement vrai pour les éclairages avant. Une lampe cassée réduit la visibilité et la sécurité pour vous et pour les voitures arrivant en face de vous. Les lampes Philips X-tremeVision sont optimisées pour une durée de vie prolongée et fiable, pour voir et être vu plus longtemps qu'avec toute autre lampe haute performance.
Combinant une luminosité accrue et une température de couleur plus élevée, le faisceau des lampes Philips X-tremeVision fournit l'une des meilleures performances dans la catégorie halogène.
2.8
sur 5
12
Avis
Coco70
26/01/2015
France
Impeccable
Encore mieux que l'ancienne version. Eclaire plus loin légérement plus blanc.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XV+B1 Lampe pour éclairage avant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XV+B1 Lampe pour éclairage avant
dilux75
17/07/2015
Italia
A+++
Ero indeciso con quelle da rally ma devo dire che è stata una scelta felice: hanno un fascio luce leggermente superiore al normale ed una colorazione bianco calda che illumina davvero la strada pertanto i 3700k dichiarati dalla philips sono proprio giusti! Percorsi finora quasi 8000km senza cedimenti é un acquisto che rifarei sicuramente!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto
Oui, je recommande ce produit
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focush4
12/03/2016
Italia
buon prodotto
ho montato queste lampadine su ford focus e devo dire che rispetto alle originali ho notato un miglioramento della qualità della luce e una maggior diffusione della stessa sul manto stradale.. le consiglio a tutti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XV+B1 lampada fari auto