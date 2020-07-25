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Arrêté
32PHS4503/12
Téléviseur LED ultra-plat
Avec son image haute définition et son prix abordable, le Philips 4500 dépasse toutes vos attentes. Ses lignes simples et élégantes trouvent leur place dans n'importe laquelle de vos pièces.
80 cm (32")
PPI de 200
Téléviseur LED
Pixel Plus HD
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
Notre nouveau socle a été conçu pour libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
3.7
sur 5
35
Avis
bipbip30
25/07/2020
France
Acheteur vérifié
Installation rapide et facile
Bon téléviseur : montage rapide, réglages faciles à réaliser. L'image et le son sont de bonne qualité.
Pour
son
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat
Date d'utilisation 2020-06-25
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2020-06-25
Tino62370
05/12/2019
France
Bons rapports qualité / prix
Son et image corrects. Installation facile sur la TNT.
Pour
Dimensions suffisantes.
Contre
pour le moment aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat
Date d'utilisation 2019-11-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat
Date d'utilisation 2019-11-05
Proserpin
26/03/2019
France
Philips number one !
Bonjour tout le monde. J'utilise du matériel Philips depuis 1960 excusez du peu. Tout gamin le téléviseur à lampe était déjà un Philips noir & blanc avec une seule chaine ! Et je suis certain qu'il fonctionne encore ! La radio tourne disque c'était aussi du Philips ! Mon premier rasoir jusqu'au dernier toujours du Philips ! Ce téléviseur je l'utilise comme moniteur avec un autre de la même marque sur mon ordi ..... Et c'est le pied, je fais de la musique avec un logiciel de MAO !! 60 ans de fidélité ! Même mes guitares et mes claviers ne sont pas aussi vieux !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.