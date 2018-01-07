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Arrêté

4100Téléviseur LED ultra-plat

32PHS4131/12

3.4

| (15) Avis

Téléviseur LED ultra-plat

L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Bénéficiez d'une excellente qualité d'image et d'un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Pied noir en forme de lame ultra-fine

Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Nouvelle norme HEVC intégrée pour une résolution d'image de qualité supérieure

La nouvelle norme HEVC intégrée vous permet de bénéficier d'une résolution de diffusion haute qualité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 5

15

Avis

07/01/2018

Deutschland

Deutschland

Arbeitet sehr stabil

Im Gegensatz zu den philips TV mit Android arbeitet dieses Gerät mit DVB-T2 sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV

27/09/2017

Danmark

Danmark

Godt produkt.

Flot og enkelt design. Fantastisk billede kvalitet. Mange tilslutnings muligheder så det fungere med det andet, lidt ældre udstyr man har.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV

01/08/2017

België

België

Mooie kwaliteits tv voor weing geld.

Jammer genoeg zat er geen beschrijving bij. Afstand bediening is erg onduidelijk bij het eerste gebruik. TV zelf super kwaliteit beeld zeer scherp geluid. Vooral de geluid functie van film is ideaal voor bij het bekijken van een actie film. Min puntje is niet duidelijk of de tv is als je hem uit drukt of in de stand-by staat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.