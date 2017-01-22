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Arrêté
32PHH4201/88
Téléviseur LED ultra-plat
L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image HD avec technologie Perfect Motion Rate associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB-T/C
Compact. À la pointe de la technologie. Raffiné. Précis. C'est la silhouette Philips ultra-fine. Qu'un objet aussi fin puisse inspirer autant d'intérêt ne doit pas être surprenant, au vu du niveau de sophistication qu'il apporte à votre intérieur.
Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
4.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
steph34
22/01/2017
France
TRES BONNE TV
acheté il a quelques jours mise en route très simple les chaines sont trouvées en quelques minutes, l'image avec de nombreux réglages dans le menu et une fois bien réglé est superbe et détaillé, avec des noirs intenses. pour le son quand je l'ai mis en route il était un peu étouffé mais avec un peu de patience et réglage il devient convenable surtout mettez le surround :) la télécommande est bien, un tres bon point pour le SAV qui m'a répondu très rapidement pour m'expliquer la mise a jour du televiseur :)) je conseil l'achat de cette tv
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHH4201 Téléviseur LED ultra-plat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4000 series 32PHH4201 Téléviseur LED ultra-plat
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.