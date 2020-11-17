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Arrêté

5600 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

32PFS5603/12

3.7

| (106) Avis

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Admirez le design épuré et minimaliste du téléviseur Philips 5600 blanc. Ses lignes fines et découpées sont parfaitement adaptées à votre décor. Avec une qualité d'image Full HD, ce téléviseur est le choix idéal pour les acheteurs à la recherche de simplicité.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Pixel Plus HD

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 80 cm (32")

  • PPI de 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

L'élégante couleur blanche apporte une touche de modernité à votre pièce

Vous voulez un téléviseur de petite taille aussi beau que performant. Notre équipe de conception a opté pour un cadre blanc élégant et sophistiqué à la finition brillante afin de créer un design frais et moderne, qui trouvera sa place dans n'importe quelle pièce.

Téléviseur portable compact : conçu pour accompagner le divertissement

Élégant, compact, léger et portable. Votre petit téléviseur vous permet de regarder vos émissions favorites où que vous soyez, aussi bien dans votre cuisine qu'en camping avec votre famille. Ce téléviseur portable vous donne la possibilité de vous tenir au courant de l'actualité et de connaître les derniers résultats sportifs. Il vous accompagne dans vos divertissements !

Pixel Plus HD. Des images nettes, quelle que soit la source.

Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez des émissions du câble ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

106

Avis

17/11/2020

France

France

90% seront satisfaits

très bonne télé épurée et intemporelle, au rapport qualité/prix imbattable, qui conviendra à tout le monde sauf aux cinéphile (manque variété de contraste et couleur !) mais un très bon son ! (pour sa taille)

Pour

rapport qualité/prix, ces LED placées sur toute la surface de l'écran, son esthétisme, sa simplicité d'utilisation ( menu et télécommande) le son, sa connectiques: 2 HDMI, 1 péritel RGB, 1 USB (Nombreux format compatible), et une sortie optique casque mais aussi, son pied central, son bouton d'allumage et de navigation très pratique !

Contre

L'image et fidèle mais, elle manque de richesse comme le son ! Visser les pieds demande une visseuse/deviseuse vue la force demandée ! La longueur du câble et trop courte l'écran beaucoup trop brillant pour être placée face à la fenêtre ! J'en conclue que ce téléviseur est parfait pour 90% des intéressées et les 10% exigeants passerons leurs chemin :) pour info, Je l'ai acheté chez un concurrent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5600 series 32PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5600 series 32PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

11/09/2020

France

France

Acheteur vérifié

Excellente TV

Je suis tres content, la qualité d'image est nickelle. Au niveau connectique il manque une 2e prise HDMI mais il y a une peritel. Et c'est ce qui a motivé mon achat. On peut desactiver facilement tous les gadgets qui "corrigent" l'image et ca c'est bien. L'image brute est parfaite alors pourquoi l'altérer ? Le son est très bon ce qui est rare sur les tv récentes sans barre de son Si il y'avait juste un bémol à signaler c'est qu'il manque des boutons SUR la tv au cas où la télécommande tombe en panne. Mais bon le rapport qualité prix est excellent. Une très bonne TV pour les gamers

Pour

Connectique, peritel, qualité image et son

Contre

Pas de rappel de bouton. Une 2e prise HDMI aurait été top

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5600 series 32PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Date d'utilisation 2019-09-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5600 series 32PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Date d'utilisation 2019-09-11

21/06/2019

France

France

Qualité et simplicité au rendez-vous

Image de très bonne qualité. J'aprécie aussi l'ergonomie d'utilisation. J'ai effectué une mise à jour logiciel, à l'aide d'un fichier téléchargé du site sur une clé USB sans problème. Le plus compliqué est d'enregistrer le produit sur le site Philips!! Sa couleur blanche passe bien dans une chambre.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5600 series 24PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 5600 series 24PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.