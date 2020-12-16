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326M6VJRMB/00
Immersion totale
Le moniteur 4K UHD Momentum avec Ambiglow crée un niveau d'immersion jamais atteint. La technologie Adaptive Sync et la latence réduite permettent de restituer parfaitement les actions rapides. Grâce à la norme DisplayHDR 600, l'image est ultranette et saisissante pour vous plonger au cœur de l'action.
Momentum
32 (diag. 31,5" / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
La norme DisplayHDR 600 certifiée par VESA offre une expérience visuelle radicalement différente. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 600 produit des niveaux de luminosité, de contraste et de couleurs exceptionnels. Grâce à la gradation locale et à une luminosité de crête pouvant atteindre 600 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails aux noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
3.9
sur 5
7
Avis
83%
recommandent ce produit
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Date d'utilisation 2019-11-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Date d'utilisation 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Pour
klasse Bilddarstellung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Date d'utilisation 2020-09-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Date d'utilisation 2020-09-08
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Pour
Freesync, lågresponstid, bra färger
Contre
EJ Dolby Vison
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Date d'utilisation 2019-08-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Date d'utilisation 2019-08-16
Temps de réponse égal à SmartResponse
BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.