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27M2N8500/01
Evnia 8000
67,3 cm (26,5 po)
2560 x 1440 (Quad HD)
Préparez-vous à jouer à une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 360 Hz avec une définition d'image qui vous laissera sans voix. Atteignez vos objectifs et vos cibles plus rapidement avec une clarté époustouflante : traversez les niveaux et les scènes à toute allure, et profitez de vos jeux avec une netteté exceptionnelle.
Protégez les couleurs de votre écran QD-OLED de la décoloration au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie de votre écran, ce moniteur est doté d'une protection intégrée en graphène qui refroidit votre écran. Le graphène préserve l'intégrité de l'écran en dispersant uniformément la chaleur générée par la lumière bleue émise par votre écran et en refroidissant plus efficacement que le graphite. Pour les gamers, cela signifie que vous pouvez jouer en toute confiance, sachant que les couleurs de votre jeu resteront intactes, au pixel près.
Ces écrans Philips offrent des images Quad HD 2560 x 1440 pixels d'une clarté exceptionnelle. Grâce à des dalles haute performance à forte densité de pixels, associées à des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et à vos graphismes. Que vous soyez un professionnel exigeant ayant besoin d'un niveau de détail extrême pour des solutions de CAO et FAO, un utilisateur d'applications graphiques 3D ou un expert de la finance travaillant sur de vastes feuilles de calcul, les écrans Philips vous garantissent une qualité d'image d'une netteté remarquable.
Récompenses
4.8
sur 5
6
Avis
Lapciazul
16/04/2025
España
Deberian hacer mas monitores con esta hermosa calidad a este precio
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor para juegos QD OLED
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Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Acheteur vérifié
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
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Darkpcrgb
22/03/2025
Italia
Acheteur vérifié
Ottima qualità del pannello
Non ho mai trovato un difetto nei monitor Philips, qualità eccelsa del pannello, ottime le luci ambiligth.
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
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Temps de réponse égal à SmartResponse. La mesure est réalisée sur la base d'une ligne horizontale.
Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976, espace sRGB basé sur CIE 1931, espaces NTSC et Adobe RGB basés sur CIE 1976.
Pixels actifs : 2560 (H) x 1 440 (V). Nombre total de pixels : 2576 (H) x 1 456 (V) ; pixels supplémentaires de chaque côté, espace réservé à l'orbite de pixels.
Le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm doit être inférieur à 50 %.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : la base est fabriquée avec 35 % de plastique recyclé.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
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Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort
Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/
Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®