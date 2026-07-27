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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
68,5 cm (27 po)
2560 x 1440 (Quad HD)
Lorsque vous jouez à des jeux intensément immersifs où l'action domine, Philips Evnia offre une fréquence de rafraîchissement en surcadençage de 260 Hz pour une expérience de jeu ultra-fluide et sans latence. Particulièrement adapté aux jeux à rythme rapide comme les jeux de tir à la première personne (FPS) et les jeux de course automobile, il permet des mouvements et des images d'une netteté exceptionnelle. L'immersion est plus profonde et vivante.
La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.
L'écran Philips avec Smart MBR de 0,3 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.
Récompenses
Notation globale
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée DP uniquement.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.
Couleurs d'affichage : 10 bits pouvant être atteints en DP à 200 Hz avec résolution QHD
La fonction Overclock augmente la fréquence de rafraîchissement native, mais elle comporte certains risques. Si l'affichage de l'écran est anormal après le redémarrage, veuillez désactiver le paramètre Overclock situé dans le menu OSD du moniteur.
Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : les pieds et le support pour casque sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé et le châssis du moniteur est composé à 85 % de plastique recyclé après consommation.
Stark Shadow Boost ne peut pas être activé lorsque la très faible latence est activée.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.