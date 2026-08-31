Fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 260Hz pour des jeux pratiquement sans latence

Pour les jeux d’action les plus intenses et captivants, Philips Evnia offre une fréquence de rafraîchissement de 260 Hz pouvant être surcadencée, pour une expérience de jeu ultra-fluide et sans latence. Elle procure une fluidité et une clarté visuelle supérieures, notamment dans les jeux rapides tels que les FPS et les jeux de course. Vous profiterez d’une immersion plus profonde et aurez l’impression de vivre pleinement le jeu.