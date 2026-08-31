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27M2N3501PA/00
Élargissez vos horizons de gaming
Ce moniteur Fast IPS de 27 pouces vous offre des images nettes pour vos sessions de gaming. Avec sa fréquence de rafraîchissement en surcadençage de 260 Hz et son Smart MBR de 0,3 ms, vous bénéficiez d'images claires et d'une expérience de jeu complète de haute qualité.
Evnia 3000
68,5 cm (27 po)
2560 x 1440 (Quad HD)
Pour les jeux d’action les plus intenses et captivants, Philips Evnia offre une fréquence de rafraîchissement de 260 Hz pouvant être surcadencée, pour une expérience de jeu ultra-fluide et sans latence. Elle procure une fluidité et une clarté visuelle supérieures, notamment dans les jeux rapides tels que les FPS et les jeux de course. Vous profiterez d’une immersion plus profonde et aurez l’impression de vivre pleinement le jeu.
Le décalage d’entrée correspond au temps qui s’écoule entre l’exécution d’une action avec des appareils connectés et l’affichage du résultat à l’écran. Un faible décalage d’entrée réduit le délai entre la saisie d’une commande sur vos appareils et sa transmission au moniteur, ce qui améliore considérablement l’expérience dans les jeux vidéo exigeant des réflexes rapides. Cela est particulièrement important pour les joueurs adeptes de jeux compétitifs au rythme effréné.
L’écran Philips doté de la technologie Smart MBR à 0.3 ms élimine efficacement les traînées et le flou de mouvement, et offre des images plus nettes et plus précises pour améliorer l’expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont reproduites avec fluidité. Le meilleur choix pour jouer à des jeux palpitants exigeant des réflexes rapides.
Notation globale
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée DP uniquement.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.
Couleurs d'affichage : 10 bits pouvant être atteints en DP à 200 Hz avec résolution QHD
La fonction Overclock augmente la fréquence de rafraîchissement native, mais elle comporte certains risques. Si l'affichage de l'écran est anormal après le redémarrage, veuillez désactiver le paramètre Overclock situé dans le menu OSD du moniteur.
Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : les pieds et le support pour casque sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé et le châssis du moniteur est composé à 85 % de plastique recyclé après consommation.
Stark Shadow Boost ne peut pas être activé lorsque la très faible latence est activée.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.