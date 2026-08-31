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27M2N3200S/01
Élargissez vos horizons de gaming
Ce moniteur 180 Hz vous permet de jouer avec une précision et une rapidité ultimes. Vous profitez d'images de qualité HDR nettes et d'une résolution Full HD, pour une expérience de jeu exceptionnelle.
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Vous pratiquez des jeux intenses et compétitifs. Vous exigez un écran offrant des images ultra-fluides et sans latence. Cet écran rafraîchit l'image jusqu'à 180 fois par seconde, soit bien plus rapidement qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à un autre de l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 180Hz, vous bénéficiez de ces images intermédiaires essentielles qui affichent les mouvements de l'ennemi avec une fluidité extrême, afin de pouvoir le cibler facilement. Avec un temps de latence ultra-faible et aucune déchirure d'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Cette fonctionnalité est conçue pour les jeux riches en action. Non seulement elle permet de jouer pratiquement sans flou, mais elle s’associe également parfaitement à des fréquences d’images élevées pour garantir des images d’une netteté optimale.
Notation globale
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Espace sRGB basé sur CIE 1931
Couverture Adobe RVB et DCI-P basée sur CIE 1976
Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : les pieds sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé et le châssis du moniteur est composé à 85 % de plastique recyclé après consommation.
Le moniteur peut sembler différent des images de présentation des fonctionnalités.