Taux de rafraîchissement de 180Hz pour des images éclatantes et ultra-fluides

Vous pratiquez des jeux intenses et compétitifs. Vous exigez un écran offrant des images ultra-fluides et sans latence. Cet écran rafraîchit l'image jusqu'à 180 fois par seconde, soit bien plus rapidement qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à un autre de l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 180Hz, vous bénéficiez de ces images intermédiaires essentielles qui affichent les mouvements de l'ennemi avec une fluidité extrême, afin de pouvoir le cibler facilement. Avec un temps de latence ultra-faible et aucune déchirure d'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.