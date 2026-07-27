Fréquence de rafraîchissement de 180 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême

À vous les compétitions et les parties intenses. Vous exigez une qualité d'image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 180 fois par seconde, soit nettement plus rapidement qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 180 Hz, ces images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec sa très faible latence et l'absence de déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.