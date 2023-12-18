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Arrêté
276E8VJSB/00
E-line
27" (68,6 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.
3.9
sur 5
32
Avis
80%
recommandent ce produit
Jm6901
18/12/2023
France
Acheteur vérifié
Excellente image et facile à paramétrer
Très bon écran… facile à installer, connecter et paramétrer
Pour
Qualité de l’image
Contre
Des Haut parleurs auraient été encore un plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Moniteur LCD 4K Ultra HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Moniteur LCD 4K Ultra HD
Orfeo
01/07/2020
España
Excelente monitor y fenomenal relación calidad pre
Después de mucho analizar me decanté por comprar este monitor. Lo uso para trabajar y para diseño. Necesitaba buena resolución y para mí 27 pulgadas es el tamaño justo. La principal razón para comprarlo fue que es IPS, frente a otros más caros que no lo son. Ha sido enchufarlo y comenzar a disfrutar, no he tenido que configurar nada. Genial con mi PC windows y con mi MacBooK pro
Pour
Precio, Marca, IPS , calidad y resolución
Contre
No tiene para montar un soporte VESA
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
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T0MB
16/10/2023
Italia
Ottimo monitor
Ho acquistato questo monitor soprattutto per editing di foto, e ne sono molto soddisfatto, ottimi i colori. Soprattutto dopo una calibrazione diventa veramente un ottimo prodotto
Pour
Qualità /prezzo, risoluzione, estetica
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.