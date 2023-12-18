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  • Moniteur LCD 4K Ultra HD
    Une image magnifique et un design élégant
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Arrêté

Moniteur LCD 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Avis | 80% recommandent ce produit
Une image magnifique et un design élégant
Le moniteur 4K UHD Philips 27" (68 cm) affiche une image ultranette. La technologie 4K UHD avec grand angle de vue offre une netteté parfaite et une image réaliste quel que soit l'angle de visionnage frontal. La technologie antiscintillement réduit la fatigue oculaire due à une utilisation prolongée.
Voir tous les avantages

Une image magnifique et un design élégant

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

32

Avis

80%

recommandent ce produit

3

18/12/2023

France

France

Acheteur vérifié

Excellente image et facile à paramétrer

Très bon écran… facile à installer, connecter et paramétrer

Pour

Qualité de l’image

Contre

Des Haut parleurs auraient été encore un plus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Moniteur LCD 4K Ultra HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Moniteur LCD 4K Ultra HD

01/07/2020

España

España

Excelente monitor y fenomenal relación calidad pre

Después de mucho analizar me decanté por comprar este monitor. Lo uso para trabajar y para diseño. Necesitaba buena resolución y para mí 27 pulgadas es el tamaño justo. La principal razón para comprarlo fue que es IPS, frente a otros más caros que no lo son. Ha sido enchufarlo y comenzar a disfrutar, no he tenido que configurar nada. Genial con mi PC windows y con mi MacBooK pro

Pour

Precio, Marca, IPS , calidad y resolución

Contre

No tiene para montar un soporte VESA

Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

16/10/2023

Italia

Italia

Ottimo monitor

Ho acquistato questo monitor soprattutto per editing di foto, e ne sono molto soddisfatto, ottimi i colori. Soprattutto dopo una calibrazione diventa veramente un ottimo prodotto

Pour

Qualità /prezzo, risoluzione, estetica

Contre

Nessuno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 276E8VJSB Monitor LCD Ultra HD 4K

Oui, je recommande ce produit

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  3. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  4. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  5. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.