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Evnia Gaming MonitorMoniteur gaming Full HD

25M2N3200W/01

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Élargissez vos horizons de gaming
La vitesse est notre passion. Ce moniteur affiche une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz sur une dalle Full HD 16:9, pour un jeu en temps réel et une image nette et détaillée.
Voir tous les avantages

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  • Evnia 3000

  • 25 (diag. 24,5" / 62,2 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz pour des jeux quasiment sans latence

Fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz pour des jeux quasiment sans latence

Lorsque vous jouez à des jeux intensément immersifs où l'action domine, la fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz élimine la latence, pour une expérience de jeu d'une fluidité totale. Cet écran Philips rafraîchit l'image jusqu'à 240 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un écran standard. Particulièrement adaptée aux jeux à rythme rapide comme les jeux de tir à la première personne (FPS) et les jeux de course automobile, la fréquence de 240 Hz permet des mouvements et des images d'une netteté exceptionnelle. Avec l'écran Philips 240 Hz, les séquences d'action du jeu sont fluides et sans images fantômes. L'immersion est plus profonde et vivante.

Réponse ultra-rapide de 0,5 ms pour une image nette et un gameplay fluide

Réponse ultra-rapide de 0,5 ms pour une image nette et un gameplay fluide

L'écran Philips Evnia avec Smart MBR de 0,5 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.

La faible latence réduit le temps de réponse entre les périphériques et le moniteur

La faible latence réduit le temps de réponse entre les périphériques et le moniteur

La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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Avis

100%

recommandent ce produit

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28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Pour

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Contre

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

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  1. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  2. Temps de réponse égal à SmartResponse

  3. Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.

  4. Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  5. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  6. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.