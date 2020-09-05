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Arrêté

4300 seriesTéléviseur LED

24PHS4354/12

3.9

| (9) Avis

Téléviseur LED

La perfection est à un format compact, avec ce téléviseur LED idéal pour les espaces réduits. Le son est limpide, tandis que la technologie Pixel Plus HD affiche une image parfaitement nette. Faites la cuisine en regardant vos séries, ou profitez d'une séance sur tapis de course pour visionner un film.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Pixel Plus HD

Téléviseur LED

  • 60 cm (24")

  • PPI de 200

  • Téléviseur LED

  • Pixel Plus HD

Un son limpide grâce aux haut-parleurs à gamme étendue.

Facile à déplacer. Socle arrière discret à encombrement minime.

Des dialogues clairs et des effets dynamiques.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

9

Avis

3

05/09/2020

España

España

La tele es perfecta para la habitación

Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.

Pour

Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.

Contre

Que no contenga manual

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Date d'utilisation 2020-08-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Date d'utilisation 2020-08-05

07/04/2020

España

España

Diseño y calidad

Lo compré para la cocina ya que tenía un diseño, y un color, diferente al resto ya que no parece el típico monitor de ordenador y la calidad de imagen es muy buena.

Pour

Diseño, calidad, facilidad de uso.

Contre

Quizás demasiado inclinado, pero también se puede colgar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Date d'utilisation 2019-10-07

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2019-10-07

25/09/2020

Italia

Italia

Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi

Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet

Pour

Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.

Contre

Non si collega ad internet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4354 TV LED

Date d'utilisation 2020-08-25

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2020-08-25

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.