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Arrêté
24PHS4304/12
Téléviseur LED
La perfection est à un format compact, avec ce téléviseur LED idéal pour les espaces réduits. Le son est limpide, tandis que la technologie Pixel Plus HD affiche une image parfaitement nette. Faites la cuisine en regardant vos séries, ou profitez d'une séance sur tapis de course pour visionner un film.
60 cm (24")
PPI de 200
Téléviseur LED
Pixel Plus HD
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4.1
sur 5
20
Avis
95%
recommandent ce produit
Arminn
05/04/2020
Italia
Ottimo
Ciao,sono soddisfatto molto ,il prodotto comodo e semplice da usare,consiglio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4304 TV LED
Date d'utilisation 2019-03-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4304 TV LED
Date d'utilisation 2019-03-05
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Pour
Zie omschrijving
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Date d'utilisation 2020-03-31
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Date d'utilisation 2020-03-31
Troll 85
01/01/2020
Deutschland
Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen
Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen
Pour
einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden
Contre
kein Netzschalter
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4304 LED TV
Date d'utilisation 2019-12-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4300 series 24PHS4304 LED TV
Date d'utilisation 2019-12-01
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.