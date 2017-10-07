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Arrêté
24PFT5231/05
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Découvrez le Philips série 5200 à la taille compacte, mais aux fonctionnalités développées. Sa technologie All-in-One Sound Solution offrant une connectivité sans fil et un son puissant changera votre opinion des petits téléviseurs.
60 cm (24")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/T2/C
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
L'indice de la qualité d'image associe la technologie d'écran à des moteurs de traitement vidéo avancés pour améliorer les éléments de perception, y compris la netteté, le mouvement, le contraste et la couleur. Quelle que soit la source, les images dont vous bénéficierez seront toujours d'une précision saisissante; d'une profondeur et d'un niveau de détails impressionnants; de noirs les plus noirs; de blancs les plus blancs; de couleurs naturelles les plus vives; et de tons de la peau naturels et réalistes.
3.8
sur 5
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Rozyrara
07/10/2017
United Kingdom
Looks great, works great
Not many white TVs out there & this one rocks. So easy to use, looks great & does everything a good tv should do. Love it.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
Hoffy
04/05/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
Excellent TV
The TV is a great buy ,picture is very good & sound is excellent its only downside is the remote control. The buttons are quite close together but this would not detract from what an excellent set it is.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
Oui, je recommande ce produit
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N / A
14/06/2021
United Kingdom
Could be better.
Speed of instructions from the 'remote control' is not good - too quick and the system can't cope. Also the sound quality is poor, the single 'pod-speaker' lacks hi-fi. I am intending to revert its use to being in conjunction with my PC as a screen, and obtain a higher spec TV.
Pour
The size on screen suits the small room that its in.
Contre
Quality not acceptable for my application.
Cet avis concerne le produit 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
Date d'utilisation 2020-06-14
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Date d'utilisation 2020-06-14
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.