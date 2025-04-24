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24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. AMD FreeSync™ Premium offre aux joueurs sérieux une expérience de jeu fluide et sans déchirures, pour des performances optimales. Finis les compromis. Jouez en toute confiance avec une fréquence de rafraîchissement élevée, une compensation de fréquence d'images basse et une faible latence.
À vous les parties intenses et compétitives. Exigez une qualité d'image ultra-fluide et sans latence. Cet écran Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 165 fois par seconde, ce qui est clairement plus rapide qu'avec un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 165 Hz, ces images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.
Le MPRT (Motion Picture Response Time ou temps de réponse des images en mouvement) est un critère plus intuitif pour décrire le temps de réponse, car il exprime directement le temps de passage d'une image floue à nette. Ce moniteur gaming Philips avec MPRT de 1 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.
4.3
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Oui, je recommande ce produit
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SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Employé Philips
Acheteur vérifié
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Pour
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Contre
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
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GeoV
05/02/2024
Nederland
Acheteur vérifié
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Pour
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Contre
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Oui, je recommande ce produit
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La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.
Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.