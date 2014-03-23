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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

236V4LAB/00

4.1
| (23) Avis | 83% recommandent ce produit
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique équipé de haut-parleurs stéréo et des fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !
Voir tous les avantages

avec haut-parleurs stéréo

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 23" (58,4 cm)

Technologie LED pour des couleurs éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Un son puissant avec les enceintes 2 x 2 Watts RMS

Désormais, bénéficiez d'un son stéréo pour toutes vos applications sociales et multimédia. Non seulement ces enceintes intégrées produisent un son fantastique, mais elles vous permettent également de limiter les enchevêtrements de câbles et de gagner une place précieuse sur votre bureau.

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.1

sur 5

23

Avis

83%

recommandent ce produit

1

23/03/2014

France

France

Entière satisfaction sur toute laligne; félicitations !

Rien à reprocher concernant ce produit, il est un merveilleux matériel qui me donne entière satisfaction pour les besoins qui me sont nécessaires.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V4LAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V4LAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

04/08/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Questo prodotto ha caratteristiche eccellenti

Prodotto veramente buono ! da consigliare anche in relazione al prezzo. ottimo rapporto qualità/prezzo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V4LAB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Oui, je recommande ce produit

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02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 226V4LAB LCD monitor with LED backlight

Oui, je recommande ce produit

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