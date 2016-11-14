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Arrêté
234EL2SB/00
Un divertissement absolu sur cet écran LED HDMI
Avec ses commandes SmartTouch élégantes, ce grand écran LED HDMI Multimédia Full HD 234EL2 raffiné vous plongera dans un univers de jeux et de cinéma
23" (58,4 cm) E-line
Full HD
Finition glossy raffinée qui s'adapte parfaitement et complète votre intérieur.
Le contrôle facile du format d'image Philips permet de basculer du format 4/3 au format écran large, et inversement, pour adapter le format d'affichage au contenu. Vous pouvez ainsi travailler sur des documents larges sans faire défiler les pages ou afficher du contenu multimédia en mode écran large au format natif 4/3 sans déformation de l'image.
L'affichage est d'une qualité exceptionnelle, afin d'offrir à vos spectateurs une expérience visuelle véritablement mémorable, avec une qualité vidéo inégalée, une gamme de couleur stupéfiante et les images les plus nettes qui soient.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 5
60
Avis
89%
recommandent ce produit
Jabutho
14/11/2016
France
Enfin !
Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC027/00 Rasoir anti-bouloche
Oui, je recommande ce produit
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photobandoneon
18/02/2015
France
TRES BON PRODUIT
JE SOUHAITERAIS ETRE INFORME D'UNE MISE A JOUR POUR LE WINDOWS 8
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI
nadine34
23/04/2013
France
Excellent rapport qualité/prix.
Écran parfait pour une utilisation familiale ou professionnelle.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI