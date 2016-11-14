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Moniteur LED avec HDMI, audio, SmartTouch

234EL2SB/00

4.3

| (60) Avis | 89% recommandent ce produit

Un divertissement absolu sur cet écran LED HDMI

Avec ses commandes SmartTouch élégantes, ce grand écran LED HDMI Multimédia Full HD 234EL2 raffiné vous plongera dans un univers de jeux et de cinéma

Voir tous les avantages

Un divertissement absolu sur cet écran LED HDMI

  • 23" (58,4 cm) E-line

  • Full HD

Finition glossy pour valoriser votre intérieur

Finition glossy raffinée qui s'adapte parfaitement et complète votre intérieur.

Contrôle facile du format d'image pour basculer entre formats 4/3/écran large

Contrôle facile du format d'image pour basculer entre formats 4/3/écran large

Le contrôle facile du format d'image Philips permet de basculer du format 4/3 au format écran large, et inversement, pour adapter le format d'affichage au contenu. Vous pouvez ainsi travailler sur des documents larges sans faire défiler les pages ou afficher du contenu multimédia en mode écran large au format natif 4/3 sans déformation de l'image.

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

L'affichage est d'une qualité exceptionnelle, afin d'offrir à vos spectateurs une expérience visuelle véritablement mémorable, avec une qualité vidéo inégalée, une gamme de couleur stupéfiante et les images les plus nettes qui soient.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

60

Avis

89%

recommandent ce produit

14/11/2016

France

France

Enfin !

Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC027/00 Rasoir anti-bouloche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC027/00 Rasoir anti-bouloche

18/02/2015

France

France

TRES BON PRODUIT

JE SOUHAITERAIS ETRE INFORME D'UNE MISE A JOUR POUR LE WINDOWS 8

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI

23/04/2013

France

France

Excellent rapport qualité/prix.

Écran parfait pour une utilisation familiale ou professionnelle.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 244EL2SB LED monitor with HDMI

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