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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

22PFS4031/12

3.5

| (18) Avis

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

L'élégant design du téléviseur Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear apporte du style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image HEVC associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 55 cm (22")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

deux entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 5

18

Avis

02/01/2017

España

España

Acheteur vérifié

Producto ideal para television y monitor

Es ideal, pues tienes al mismo tiempo un televisor para ver cualquier cadena televisiva (por antena o por cable) y a la misma vez un monitor de alta resolución, es lo que yo estaba buscando.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFS4031 Televisor LED Full HD ultraplano

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFS4031 Televisor LED Full HD ultraplano

07/01/2018

Deutschland

Deutschland

Dies ist ein super TV Gerät

Das TV Gerät entspricht voll meinen Erwartungen. Die einfache Bedienung und ein sehr gutes kontrastreiches Bild kommen gut an.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

15/05/2017

Deutschland

Deutschland

Full HD-LED-Fernseher Serie 4000

Das Produkt hat die bei mir von Philips erwarteten Eigenschaften, also kaufen, einschalten funktioniert. Die Qualitäts- und Nutzereigenschaften entsprechen meinen Erwartungen. Auch nach den ersten Gebrauchswochen kann ich meine volle Zufriedenheit äußern.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.