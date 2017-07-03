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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED plat Full HD

22PFH4000/88

3.5

| (65) Avis

Téléviseur LED plat Full HD

Téléviseur LED plat Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear : tout ce qu'il vous faut réuni en un même design compact. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires. Le choix idéal pour n'importe quelle pièce de la maison.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat Full HD

  • 56 cm (22")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/C

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Téléviseur portable compact : conçu pour accompagner le divertissement

Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !

deux entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 5

65

Avis

03/07/2017

France

France

très bon produit

televiseur ou l'on peu branché un casque sans couper le son pour l 'autre personne qui regarde en meme temps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFH4000 Téléviseur LED plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFH4000 Téléviseur LED plat Full HD

23/10/2015

France

France

parfaite image son correct

installation simple; interface claire a regretter le manque du mode d emploi papier (a voir sur le site) Un reproche autant sur le mode d emploi sur internet que sur l'écran, impossible de changer la numérotation des chaines (ex. pas de chaine sur la 3 il faut aller à la chaine 469 ??? pas très évident pour une personne agée) Les chaines les plus utilisées un peu dispersées et que l on voudrait regrouper dans les 5 premiers numéros impossible après recherche sur le mode d emploi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFH4000 Téléviseur LED plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFH4000 Téléviseur LED plat Full HD

02/10/2015

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

Excellente qualité d'image. Une petite réserve sur l'inclinaison de l'écran.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 22PFH4000 Téléviseur LED plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.