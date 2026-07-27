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  • Un écran respectueux de l'environnement
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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD, rétroéclairage LED

220P4LPYEB/00

Un écran respectueux de l'environnement
Utilisant 65 % de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement
Voir tous les avantages

avec PowerSensor pour alléger vos factures d'électricité

Un écran respectueux de l'environnement

  • P-line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1 680 x 1 050

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

DisplayPort transmet les signaux audio et vidéo au moyen d'un unique câble long

DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.

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