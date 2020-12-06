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  • Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
    Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

200V4QSBR/00

4
| (1) Avis
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Admirez les images LED MVA éclatantes de cet écran design brillant et esthétique équipé de SmartControl Lite. Un excellent choix !
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Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 20 (diag. 19,53" / 49,6 cm)

Écran MVA pour un grand angle de vue et des niveaux de contraste élevés

Écran MVA pour un grand angle de vue et des niveaux de contraste élevés

Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED MVA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

Spécificités Techniques

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Avis

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06/12/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Monitor van hoge kwaliteit.

De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.

Pour

Scherp beeld.

Contre

Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.

Cet avis concerne le produit 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Cet avis concerne le produit 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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  1. Le temps de réponse intelligent est la valeur optimale issue des tests gris à gris ou gris à gris (N/B).