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Arrêté
190V4LSB/00
V-line
19" (48,3 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
4.3
sur 5
12
Avis
92%
recommandent ce produit
seb08
29/07/2013
France
Excellente qualité d'image.
Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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marcelde
12/09/2013
België
Tres tres bon moniteur
Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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Toni60
16/04/2013
España
Buena calidad de imagen
La relación calidad imagen y precio es muy buena, de lo mejor en el mercado. Recomiendo este monitor y sólo le añadiría que pudiese ser regulable también en altura.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED
Oui, je recommande ce produit
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