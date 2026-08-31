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Performances électriques parfaites
Le modèle Philips LED-CANbus FOG complète idéalement les éclairages avant LED des gammes FOG et H11. Facile à installer, il assure un raccordement électrique parfait à votre voiture afin d'éviter tout problème d'alerte sur le tableau de bord.
Pour LED-HL [~H11] et LED-FOG
Lot de 2
Système automobile avancé
Certains modèles de voitures présentent des difficultés spécifiques concernant les montées en gamme LED. Les adaptateurs exclusifs Philips CANbus assurent un fonctionnement électrique irréprochable. Ils permettent de résoudre les éventuels problèmes de messages d'erreur sur votre tableau de bord.
Grâce à sa conception minutieuse, l'adaptateur CANbus est facile à installer, pour d'excellentes performances dès le premier jour.
La conception automobile de l'adaptateur CANbus prend en compte les conditions difficiles d'utilisation quotidienne dans le compartiment moteur.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale
Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.