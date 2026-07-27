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CANbus adaptor LEDAdaptateur CANbus LED

18952C2

Performances électriques parfaites
Le modèle Philips LED-CANbus H7 complète idéalement les éclairages avant LED de la gamme H7. Facile à installer, il assure un raccordement électrique parfait à votre voiture afin d'éviter tout problème d'alerte sur le tableau de bord.
Voir tous les avantages

Fonctionnement irréprochable

Performances électriques parfaites

  • Pour LED-HL [~H7]

  • Lot de 2

  • Système automobile avancé

Pour garantir les performances des LED-HL [~H7]

Certains modèles de voitures présentent des difficultés spécifiques concernant les éclairages LED Retrofit. Les adaptateurs exclusifs Philips CANbus assurent un fonctionnement électrique irréprochable. Ils permettent de résoudre les éventuels problèmes de messages d'erreur sur votre tableau de bord.

Installation facile

Grâce à sa conception minutieuse, l'adaptateur CANbus est facile à installer, pour d'excellentes performances dès le premier jour.

Des performances optimales dans toutes les conditions

La conception automobile de l'adaptateur CANbus prend en compte les conditions difficiles d'utilisation quotidienne dans le compartiment moteur.

Spécificités Techniques

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  1. Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.