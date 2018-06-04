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Arrêté
12972CVPBS2
De la lumière pour redonner du style à votre véhicule
Les solutions d’éclairage ColorVision ajoutent une touche de bleu, de vert, de jaune ou de violet au système d’éclairage de votre voiture. Ces ampoules colorées et innovantes pour la voiture sont conformes au Code de la route. Vous pouvez donc égayer vos trajets à votre goût tout en profitant d’une lumière blanche sécuritaire.
Type de lampe : H7
Lot de : 2
12 V, 55 W
Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.
Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.
2.5
sur 5
2
Avis
HUMZH
04/06/2018
Suisse
kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!
kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Janne
04/12/2014
Sverige
Kvalitet men med dåliga egenskaper
Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.
Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil
Cet avis concerne le produit ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil