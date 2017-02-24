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  • Une visibilité parfaite pour une sécurité maximale
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DayLight 9Feux de jour LED

12831WLEDX1

3.9
| (21) Avis
Une visibilité parfaite pour une sécurité maximale
La troisième génération de lampes pour éclairage de jour Philips associe style et visibilité. Avec sa nouvelle conception optique, la Philips Daylight9 offre une plus grande souplesse d'installation. Votre voiture sort du lot, grâce à une solution légale pour un usage sur voie publique.
Voir tous les avantages

Beau et lumineux sous tous les angles

Une visibilité parfaite pour une sécurité maximale

  • Daylight 9

  • 12 V

  • 16 W

Montage multi-angle pour un effet lumineux grand angle

Montage multi-angle pour un effet lumineux grand angle

Montage multi-angle pour un effet lumineux grand angle.

Nouvelle conception optique à 9 points LED

Nouvelle conception optique à 9 points LED

Les nouvelles lentilles dans les optiques produisent un éclairage de meilleure qualité. Un nouveau design a permis d'élargir l'angle de projection de la lumière d'une intensité légale sur la route.

Montage homologué sur angles de pare-chocs jusqu'à +/- 40°

Montage homologué sur angles de pare-chocs jusqu'à +/- 40°

La plage de montage des modules s'est élargie, jusqu'à +/- 40 degrés à l'horizontale, +/- 2 degrés à la verticale et +/- 32 degrés en diagonale.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

21

Avis

2

24/02/2017

France

France

Simple à installer, fonctionne efficacement

La notice n'est pas toujours très compréhensible mais finalement l'installation est très simple. L'épaisseur limitée permet une installation facile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED

Oui, je recommande ce produit

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29/12/2014

France

France

Qualité et prix

Je viens d'acquerir le Daylight Philips, il convient à tout type de voiture, il est tant utile que esthétique . Je vous le conseille, et en plus c'est produit original. Attention aux imitations

Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED

Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED

10/05/2017

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo prodotto

Finalmente ho trovato quello che cercavo. i led sono molto potenti (paragonabili a quelli originali di fabbrica) e facili da installare. Unico problema sulla mia megane3 è che collegandoli in maniera standard ogni tanto si spegnevano anche in marcia. Ho quindi seguito, come da indicazioni del supporto Philips, lo schema di collegamento per le auto con start e stop e tutto funziona perfettamente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Luci di marcia diurne LED

Oui, je recommande ce produit

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