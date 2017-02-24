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12831WLEDX1
Daylight 9
12 V
16 W
Montage multi-angle pour un effet lumineux grand angle.
Les nouvelles lentilles dans les optiques produisent un éclairage de meilleure qualité. Un nouveau design a permis d'élargir l'angle de projection de la lumière d'une intensité légale sur la route.
La plage de montage des modules s'est élargie, jusqu'à +/- 40 degrés à l'horizontale, +/- 2 degrés à la verticale et +/- 32 degrés en diagonale.
3.9
sur 5
21
Avis
rené31
24/02/2017
France
Simple à installer, fonctionne efficacement
La notice n'est pas toujours très compréhensible mais finalement l'installation est très simple. L'épaisseur limitée permet une installation facile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED
Aelmehni
29/12/2014
France
Qualité et prix
Je viens d'acquerir le Daylight Philips, il convient à tout type de voiture, il est tant utile que esthétique . Je vous le conseille, et en plus c'est produit original. Attention aux imitations
Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Feux de jour LED
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Danforl
10/05/2017
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo prodotto
Finalmente ho trovato quello che cercavo. i led sono molto potenti (paragonabili a quelli originali di fabbrica) e facili da installare. Unico problema sulla mia megane3 è che collegandoli in maniera standard ogni tanto si spegnevano anche in marcia. Ho quindi seguito, come da indicazioni del supporto Philips, lo schema di collegamento per le auto con start e stop e tutto funziona perfettamente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Luci di marcia diurne LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DayLight 9 12831WLEDX1 Luci di marcia diurne LED