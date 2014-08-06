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Arrêté
12825WLEDX1
Daylight Guide
12 V
15 W
Installation simple grâce à un système de fixation intelligent. Installez les supports dans n'importe quel renfoncement, puis clipsez simplement les modules. Parfaitement fixés, les modules ne peuvent pas être volés.
Notre solution Daylight reste allumée jour et nuit. Pendant la journée, les LED Daylight rendent les véhicules plus visibles et plus rapidement discernables par les autres conducteurs ou les piétons se dirigeant dans la direction opposée, ce qui permet globalement d'améliorer la sécurité routière. Le système réduit automatiquement sa luminosité la nuit.
Le boîtier de haute qualité en aluminium est étanche et ne rouille pas : il résiste à l'eau, au sel, au sable et la poussière. Ainsi, il bénéficie d'une longue durée de vie et ne nécessite pas d'entretien.
4.6
sur 5
18
Avis
94%
recommandent ce produit
KEVINAERO
06/08/2014
France
facilité et performance
Je viens d'installer ces feu de jours/position sur mon Nissan Pathfinde (R51) 2007. Montage facile en 30 minutes et les seuls outils que j'ai du sortir sont: un couteau suisse (tourne vis croix et une clé de 10 pour la cosse de la batterie. Etant mécano c'est un jeu d enfant, mais pour n'importe qui d'autre le montage sera facile et amusant. une fois terminé le résultat est joli, discret car poser dans la bouche du radiateur. En plus avec les feu automatique, plus besoin de faire quoi que ce soit! j'ai branché le fil orange sur les feu de position avant et remplacer les ampoules par les résistance et aucun problème, c'était plus simple que de prendre le courant sur la fiche de l'ampoule H4. LES Moins: -Manque d'attache câble pour faire vraiment propre, je conseille d'en acheter de réserve. -dificulté de démonter le support du feu pour faire des montage a blanc, par contre bon système antivol... -Prix élevé LES PLUS: -Trés joli désigne et surtout différent des "led" classique. -Facilité rapidité de montage. -Longueur de câblage permettant de placer le boitier partout.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DayLightGuide 12825WLEDX1 Feux de jour LED
Oui, je recommande ce produit
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Quiryn
26/02/2018
Nederland
mooie verlichting
Werkt gewoon zoals het moet en geeft ook zeer mooi licht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime Running Lights
Oui, je recommande ce produit
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Doney
01/12/2015
United Kingdom
Acheteur vérifié
Fantastic DRL's
Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Oui, je recommande ce produit
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