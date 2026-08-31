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SilverVisionLampe conventionnelle de signalisation et habitacles

12496SVB2

Conduisez avec élégance

Les lampes de signalisation SilverVision sont destinées aux conducteurs qui cherchent à personnaliser leurs véhicules. SilverVision crée un effet chrome pour les clignotants avant et arrière.

Voir tous les avantages

Lampe de signalisation avec revêtement argenté

Conduisez avec élégance

  • Type de lampe : PY21W

  • Lot de 2

  • 12 V, 21 W

  • Plus de style

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Remplacez vos deux lampes de signalisation en même temps pour un effet optimal

Il est vivement recommandé de remplacer les lampes de signalisation par paires pour préserver la symétrie de l'éclairage.

Large choix de lampes 12 V répondant à tous les besoins

Large choix de lampes 12 V répondant à tous les besoins

Quelle lampe 12 V pour quel usage ? L'offre de Philips Automotive comprend les applications suivantes : clignotants avant et arrière.

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