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LongLife EcoVisionDurée de vie prolongée

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Conduisez prudemment
Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.
Voir tous les avantages

Durée de vie plus longue, moins de remplacements

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  • Type de lampe : PY21W

  • 12 V, 21 W

  • Longue durée, moins de remplacements

  • Lampe ultra-résistante

  • Nombre de lampes : 10

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Philips est la référence de choix des grands constructeurs automobiles.

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues un standard sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage

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