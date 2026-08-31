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Arrêté
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La sécurité n'a jamais été aussi esthétique
Les lampes Philips WhiteVision apportent à vos éclairages automobiles avant un effet xénon blanc intense, pour une conduite optimale la nuit. Avec une lumière puissante et 60 % plus blanche, WhiteVision associe style et sécurité.
Type de lampe : H11
Lot de : 1
12 V, 55 W
Stylise
Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.
Grâce à son intense lumière blanche pouvant aller jusqu'à 3 700 K, l'éclairage avant Philips WhiteVision illumine la route devant vous d'un faisceau lumineux blanc éclatant qui élimine instantanément l'obscurité. Un éclairage haut de gamme pour une magnifique expérience de conduite.
Les lampes WhiteVision donnent à vos éclairages automobile le style élégant des automobiles haut de gamme.
Notation globale
Par rapport aux lampes halogène standard
L'application varie selon le type de lampe