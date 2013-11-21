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Arrêté
12342XVB1
Type de lampe : H4
Lot de : 1
12 V, 60/55 W
Grâce à sa conception unique, l’ampoule X-tremeVision éclaire la route avec un faisceau de lumière des plus brillantes.
Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. L’éclairage est un élément essentiel de la conduite automobile et constitue un facteur important permettant d’éviter les accidents. En accroissant la visibilité générale et l’éclairage de la route, ce produit constitue un moyen actif de prévenir les accidents.
L’ampoule X-tremeVision respecte toutes les normes de l’ECE en matière de conduite sur route.
3.5
sur 5
41
Avis
rico92
21/11/2013
France
Eclairage exclellent mais longévité très réduite
Très bon éclairage (changé sur voiture et moto) réél confort mais longévité décevante toutes ont rendu l'âme au bout de 6 mois ! Sachant que le changement d'une ampoule est assez fastidieux ....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Bob74
25/05/2013
France
Produit performant
Il y a quelques mois j'ai remplacé sur ma C4 II mes ampoules H7. Si, lors de leur mise en place dans le garage, je n'ai pas vu de différence (bien qu'un voisin de passage l'ait vu), sur la route, quelle différence : - plus de puissance - homogénéïté de l'éclairage. Je changerais prochainement mes H1 pour des X-Treme Vision. Par contre, j'attends avec impatience que Philips sorte des ampoules LED pour changer mes feux de jour/veilleuses.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Bob74
25/05/2013
France
Produit performant
Il y a quelques mois j'ai remplacé sur ma C4 II mes ampoules H7. Si, lors de leur mise en place dans le garage, je n'ai pas vu de différence (bien qu'un voisin de passage l'ait vu), sur la route, quelle différence : - plus de puissance - homogénéïté de l'éclairage. Je changerais prochainement mes H1 pour des X-Treme Vision. Par contre, j'attends avec impatience que Philips sorte des ampoules LED pour changer mes feux de jour/veilleuses.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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