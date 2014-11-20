ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel

Arrêté

WhiteVisionlampe pour éclairage avant

12258WHVSM

4

| (2) Avis

La sécurité n'a jamais été aussi esthétique

Les lampes Philips WhiteVision apportent à vos éclairages automobiles avant un effet xénon blanc intense, pour une conduite optimale la nuit. Avec une lumière puissante et 60 % plus blanche, WhiteVision associe style et sécurité.

Voir tous les avantages

Effet xénon blanc intense

La sécurité n'a jamais été aussi esthétique

  • Type de lampe : H1

  • Lot de : 2+2

  • 12 V, 55 W

  • Feux de position w5w inclus

Une magnifique expérience de conduite avec effet xénon blanc intense

Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.

100 % légal sur voie publique, 100 % de lumière blanche intense

Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.

Durée de vie exceptionnelle, pour un plus grand plaisir de conduite

Les lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision (disponibles en H1, H3, H4, H7, HB3) sont conçues pour durer. Elles vous offrent une durée de vie longue et fiable de 450 heures*, bien supérieure à ce qu'offrent les modèles concurrents. Résultat : des remplacements moins fréquents et un bon rapport qualité/prix. (* H4 et H7 testées à la tension standard de 13,2 V)

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

2

Avis

4
2
1

20/11/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Weiß, gute Ausleuchtung

Gekauft für meinen proceed GT um den unschönen Kontrast zwischen gelblichen Hauptleuchten und den kaltweissen LED-Tagfahrlichtern zu beheben. Einbau ging 5 Minuten (Handschuhe nicht vergessen), erster Eindruck ist top! Kräftiges Weiß, Gelbstich mit bloßem Auge nicht feststellbar (per Digicam minimal zu sehen), Ausleuchtung sehr gut (60% mehr Licht jein... eher 40%). Bei Regen und Nebel sehr gut. Zur Lebensdauer kann ich noch nix sagen. Im Vergleich zu den gängigen Alternativen klar im oberen Bereich, nach meinem Empfinden aktuell Spitzenreiter.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

28/03/2015

Deutschland

Deutschland

Kurz Lebensdauer

Macht ein super helles weißes Licht muss jedoch sagen das die Lebensdauer mehr als mieserabel ist. Angegebene Lebensdauer ist lange nicht erreicht. Die Birne war ca. ein halbes Jahr verbaut und hatte ca. 400-500 Betruebsstunden maximal. Nun ist die Erste kaputt. Und zu diesem Preis ist das nicht in Ordnung. Steige jetzt auf andere Marke um. MfG

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Cet avis concerne le produit WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.