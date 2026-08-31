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Arrêté

Ultinon Essential LEDLampe pour éclairage avant

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Faites-vous remarquer

La toute nouvelle lampe Philips Ultinon Essential LED offre un rapport qualité-prix inégalé. Son design compact tout-en-un offre de nombreux avantages : luminosité élevée, esthétique, technologie de double dissipation thermique, ainsi que compatibilité 12 V et 24 V.

Voir tous les avantages

Un éclairage LED élégant et facile à installer

Faites-vous remarquer

  • Type de lampe : H3

  • Lumière blanche élégante de 6 500 K

  • Compacte et facile à installer

  • Compatible avec la plupart des voitures

  • Nombre de lampes : 2

Le plaisir d'une lumière blanche élégante

Le plaisir d'une lumière blanche élégante

Pour un style moderne et haut de gamme, personnalisez votre voiture avec les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED. Ces lampes projettent une lumière blanche moderne d'une température de couleur pouvant atteindre 6 500 K. Démarquez-vous grâce à leur faisceau élégant.

Excellent refroidissement grâce à une dissipation thermique efficace

Excellent refroidissement grâce à une dissipation thermique efficace

Leurs performances optimales et leur durabilité supérieure placent les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED à la pointe de la technologie LED. Grâce à leur double mécanisme de dissipation thermique (ventilateur intégré et dissipateur en aluminium avec revêtement anodisant), ces lampes pour éclairage avant LED dispersent la chaleur plus efficacement. Elles fonctionnent ainsi plus longtemps à leur niveau de luminosité maximal.

Design compact tout-en-un pour une utilisation plug-and-play

Design compact tout-en-un pour une utilisation plug-and-play

La lampe Philips Ultinon Essential LED bénéficie d'un tout nouveau design intégrant l'électronique de la boîte de commande dans le corps, ce qui permet d'obtenir plus d'espace pour la lampe dans l'éclairage avant, pour une installation facilitée. Profitez de l'expérience plug-and-play : la conception monobloc permet de retirer facilement l'anneau central de la partie supérieure, sans dévissage. Facilement installée par des mécaniciens spécialisés, la lampe Philips Ultinon Essential LED au design compact convient à une large gamme de modèles de voitures.

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