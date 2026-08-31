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10FF2CMW/00
Un bout de votre histoire à chaque photo
Un plus grand écran pour un maximum de confort ! Grâce au Cadre Photo 10FF2CMW de Philips, affichez vos photos numériques sur un écran LCD haute qualité. Vous pouvez choisir entre deux cadres stylés en fonction de votre humeur ou des saisons.
LCD 25,9 cm (10,2")
Zone de vis. 23,9 cm (9,4")
Cet écran d'avant-garde à haute résolution affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité, reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.
Cet afficheur multicolore rend vos photos encore plus belles grâce à sa gamme de couleurs vives et naturelles, dignes d'une impression de qualité professionnelle.
Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.
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