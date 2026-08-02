Payez plus tard avec Klarna
12258XVPB1
Type de lampe : H1
12 V, 55 W
Jusqu'à 150 % de luminosité en plus¹
Jusqu'à 350 h
Nombre de lampes : 1
Avec la lampe Philips X-tremeVision Pro150, vous bénéficiez d'une lumière jusqu'à 150 % plus vive¹. Prenez la voiture pour retrouver vos proches avec l'assurance de bien voir, même dans l'obscurité et des conditions météorologiques défavorables. La conception avancée du filament apporte plus de précision et de luminance pour un meilleur éclairage de la route, tandis que la nouvelle technologie de verre quartz Philips Diamond Precision augmente la luminosité.
La nouvelle technique de production utilisée pour le verre quartz Philips Diamond Precision accroît la luminosité tout en offrant une meilleure résistance aux chocs thermiques et à la pression. Un mélange sur mesure de gaz nobles protège encore mieux le filament du vieillissement. Ainsi, la lampe est plus lumineuse et bénéficie d'une durée de vie plus longue, pouvant atteindre 450 heures (modèles H7, H1 : 350 h), sans doute un record pour une lampe d'une telle puissance.
La conduite dans l'obscurité peut sursolliciter les yeux, ce qui est mauvais pour la vue et augmente le risque de fatigue. En projetant une lumière plus blanche pouvant atteindre 3 400 K (H7, H1 : 3 450 K), les lampes Philips X-tremeVision Pro150 améliorent le contraste dans votre champ de vision. Ainsi, vous repérez et identifiez les éléments approchants avec une plus grande confiance. Une meilleure vision vous permet de maintenir votre vigilance plus longtemps, pour une conduite plus sûre et plus agréable.
3.8
sur 5
256
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
¹ Luminosité comparée à la norme minimale légale.
² Concerne les applications de feux de croisement, et non les applications de feux antibrouillard