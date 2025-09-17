Termes recherchés

    Téléviseur Ambilight 4K The One
    37 évaluations

    The One

    Un téléviseur fascinant

    • 43 pouces
      43 pouces
    • 50 pouces
      50 pouces
    • 55 pouces
      55 pouces
    • 65 pouces
      65 pouces
    • 75 pouces
      75 pouces
    • 85 pouces
      85 pouces

    Ce produit a été arrêté
    The One : des fonctionnalités complètes ?

    Trop beau pour être vrai ? Non, The One a vraiment tout ce qu'il vous faut. Une image 4K époustouflante, QLED, traitement de l'image P5, gaming nouvelle génération et Ambilight. Et ce n'est que le début. Découvrez votre prochain téléviseur.

    Écran QLED

    La puissance des nanocristaux

    Les téléviseurs LED traditionnels transmettent la lumière à travers des filtres de couleur qui ternissent votre image. Les téléviseurs QLED sont différents. Ils contiennent une couche de minuscules nanocristaux qui s'illuminent lorsqu'ils captent la lumière, pour produire des couleurs éclatantes et une image plus pure.

    Moteur d'images P5

    Le réalisme au rendez-vous

    En bon perfectionniste, le processeur P5 analyse chaque image pour intensifier les couleurs, accentuer le contraste, affiner les détails, fluidifier les mouvements et assurer un suréchantillonnage vers une qualité 4K exceptionnelle.

    Ambilight

    Original. Intégré. Immersif

    Regardez à l'arrière du téléviseur The One pour trouver des LED intégrées. En accord parfait avec l'action à l'écran, elles projettent une lumière colorée sur votre mur en fonction de l'ambiance de votre contenu ou de votre jeu. Les téléviseurs entrent dans une nouvelle ère.

    Image

    Une image parfaitement nette et éclatante grâce à la technologie 4K QLED

    Des couleurs vives, des scènes ultra-nettes : la perfection de l'image dans toute sa splendeur. Avec la 4K (UHD), le téléviseur Ambilight s'adapte à tous vos formats HDR. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.

    Image

    Il faut le voir pour le croire : processeur de traitement d'image Philips P5

    Imaginez. Des détails plus profonds, des couleurs éclatantes, des teints de peau plus vrais que nature, des mouvements fluides et naturels, des images ultra-nettes… Ressentez chaque instant comme si vous y étiez. Ouvrez les yeux, éveillez vos sens et vivez une expérience hors du commun.

    Image

    DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D

    DTS:X, une innovation qui fait toute la différence. Ressentez le son et plongez dans une autre dimension avec la technologie audio 3D. Le son se déplace librement autour de vous et vous transporte au cœur de l'action.

    Image

    Sublimez vos expériences gaming

    Si vous avez la passion du joystick et des jeux vidéo, cet écran vous offre un gameplay et des graphismes parfaits et ultra-réactifs. Avec la VRR 144 Hz, le HDMI 2.1, la latence ultra-faible et Freesync premium, tout est réuni pour vous offrir une expérience de jeu plus fluide. Le mode de jeu Ambilight vous plonge encore plus dans l'action.

    Image

    Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

    La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

    Barres de son Philips avec les téléviseurs The One

    Barres de son Philips

    Prêt pour un son digne des salles de cinéma ?

    Le modèle The One offre un son exceptionnel dès les premiers instants. Mais pour des effets sonores immersifs et des dialogues plus clairs et plus précis, n'hésitez pas à l'associer à une barre de son conçue pour s'intégrer parfaitement à votre téléviseur.

    Vous souhaitez en savoir plus ?

    Découvrez d'autres téléviseurs The One

    Notation globale

    Découvrez nos meilleurs téléviseurs Ambilight

    The One
    The One
    * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
    * Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
    * La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
    * L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
    * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
    * Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
    * Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
    * Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
    * La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
    * L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
    * Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
