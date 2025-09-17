Termes recherchés

    Téléviseur Ambilight 4K Xtra 950
    The Xtra

    Pour un divertissement ultime

    Certains téléviseurs ne savent pas s'arrêter. Le modèle The Xtra est doublement coupable. Doté d'une résolution 4K, d'un écran MiniLED QD, de la technologie Dolby Vision et Atmos, du traitement de l'image par IA et d'Ambilight Plus, ce téléviseur Ambilight est à la pointe de la technologie.

    Photo du produit standard Photo de face du produit

    QD Mini-LED

    L'image la plus percutante de la planète

    Grâce au rétroéclairage MiniLED ultra-précis et à la maximisation des couleurs de Quantum Dot, l'image de The Xtra s'affiche haut et fort.

    P5 AI

    Un traitement ultra-intelligent

    En analysant votre contenu, le processeur P5 avec IA optimise les paramètres d'image, d'Ambilight et de gaming pour vous faire vibrer au rythme des matchs et de vos films préférés.

    Ambilight Plus

    Sens du détail et immersion totale.

    Grâce à un système d'objectifs, Ambilight Plus projette le halo d'Ambilight encore plus loin, sur deux dimensions, pour vous offrir une lumière plus réactive, spectaculaire et immersive que jamais.

    Image

    Plus immersif que jamais. Ambilight Plus

    Ambilight Plus s'adapte à l'intensité et à la dynamique de vos images comme jamais auparavant ! Grâce aux objectifs en forme de dôme intégrés à l'arrière du téléviseur, les formes et mouvements à l'écran sont reflétés par le halo de lumière Ambilight. Vous souhaitez changer d'ambiance ? Faites votre choix en fonction du contenu, avec le mode cinéma, sport ou jeu. Sinon, laissez l'algorithme d'IA sélectionner le meilleur réglage pour vous.

    Image

    Technologie Quantum Dot pour des couleurs et un contraste incroyables

    Des couleurs plus vives. Des blancs plus éclatants. Des noirs plus profonds. La technologie Quantum Dot MiniLED produit une image lumineuse et détaillée avec un contraste d'une netteté exceptionnelle. Vous verrez plus de couleurs que jamais ! Notre processeur P5 AI affine l'expérience pour une image incroyablement réaliste sans être aveuglante.

    Image

    Une image ultra-réaliste, quel que soit le contenu. Processeur P5 avec IA

    Notre processeur P5 avec IA fait ressortir le meilleur du téléviseur The Xtra, pour une image d'un réalisme renversant ! Un algorithme d'IA à apprentissage profond optimise facilement les détails, le contraste, la couleur et le mouvement, en plus de compenser les variations de luminosité ambiante de la pièce. Quel que soit le contenu affiché à l'écran, l'image est parfaite.

    Image

    Une expérience cinématographique pour tous vos contenus

    Accrochez-vous ! Avec Dolby Vision, regardez les films tels qu'ils ont été imaginés par le réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Profitez de vos films, jeux et autres contenus favoris dans les moindres détails.

    Image

    Technologie de son Surround immersive

    Grâce à sa compatibilité avec Dolby Atmos et DTS:X, le son de ce téléviseur prend une nouvelle dimension, quelle que soit la pièce dans laquelle il se trouve. Les tout derniers films et jeux, les plus grands événements sportifs… Grâce aux effets sonores diffusés partout autour de vous, vous aurez l'impression d'être au cœur de l'action.

    Barres de son Philips avec les téléviseurs The Xtra

    Barres de son Philips

    Prêt pour un son digne des salles de cinéma ?

    Le modèle The Xtra offre un son exceptionnel dès les premiers instants. Mais pour des effets sonores immersifs et des dialogues plus clairs et plus précis, n'hésitez pas à l'associer à une barre de son conçue pour s'intégrer parfaitement à votre téléviseur.

