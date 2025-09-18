Termes recherchés

    Téléviseur Ambilight 4K OLED 910
    27 évaluations

    OLED+

    Notre plus belle expérience visuelle et auditive

    • 55 pouces
      55 pouces
    • 65 pouces
      65 pouces
    • 77 pouces
      77 pouces

    Le seul téléviseur OLED avec Ambilight

    Le modèle absolu de tous les autres téléviseurs OLED. Avec un écran META 3.0 pour des noirs profonds et des couleurs éclatantes, un son cristallin, l'intelligence artificielle et l'incroyable spectacle lumineux d'Ambilight, ce téléviseur OLED change tout.

    OLED META 3.0

    Des noirs ultra-profonds. Une luminosité exceptionnelle.

    Les téléviseurs OLED sont connus pour leurs noirs inégalables. Le nouvel écran META 3.0 offre désormais une luminosité maximale plus élevée, avec un faible éblouissement. Pour des couleurs pures et éclatantes, même dans les pièces lumineuses. Et avec une consommation électrique réduite de 20 %.

    Moteur P5 AI Dual

    Notre meilleur processeur à ce jour

    Dans votre téléviseur Ambilight, le moteur P5 AI Dual analyse chaque scène pour perfectionner les paramètres d'image et d'Ambilight et s'adapter aux conditions d'éclairage de votre pièce afin de vous donner un avantage indéniable lors de vos sessions de gaming.

    Ambilight

    Original. Intégré. Immersif.

    Intégrées à l'arrière de votre téléviseur Ambilight, les LED dansent en accord parfait avec l'action à l'écran, projetant une lumière colorée sur votre mur en fonction de l'ambiance de votre contenu ou de votre jeu. Vous ne pourrez plus vous en passer.

    2025 FOLED950 OLED910 4-Sided Ambilight 1x1

    Immersion totale. Téléviseur Ambilight 4 côtés.

    Avec l'Ambilight quatre côtés, le sport, les films, la musique et les jeux seront plus grandioses que jamais. Les LED intégrées à l'arrière réagissent aux contenus que vous regardez ou écoutez, vous plongeant dans un halo de lumière colorée provenant des côtés supérieur, inférieur et latéraux du téléviseur. Pour un impact optimal, accrochez votre téléviseur Ambilight au mur.

    2025 F OLED Meta 1x1

    Dalle OLED META lumineuse. Précision, luminosité et détails.

    Grâce à sa dalle OLED META deuxième génération, ce téléviseur Ambilight OLED+ est plus réaliste que jamais et offre une luminosité inégalée, pour une image à couper le souffle sous tous les angles. Avec une luminosité maximale exceptionnelle, le contraste et les couleurs sont parfaitement définis : même les plus petits détails sont visibles sur les zones sombres et lumineuses. Tous les principaux formats HDR sont pris en charge.

    2025 F BowersWilkins 1x1

    Le son légendaire Bowers & Wilkins

    Le système audio intégré Bowers & Wilkins crée une profondeur de champ audio inégalée pour une immersion totale. Neuf haut-parleurs avant et un canal central dédié dirigent vers vous un son détaillé et des dialogues clairs. Le caisson de basses monté à l'arrière offre des basses profondes et précises.

    2025 F P5 AI Intelligent 1x1

    Une image ultra-réaliste, quel que soit le contenu. Moteur P5 avec IA

    Notre moteur P5 avec IA fait ressortir le meilleur de ce téléviseur OLED+ lumineux, pour une image d'un réalisme renversant ! Un algorithme d'IA à apprentissage profond optimise facilement les détails, le contraste, la couleur et le mouvement, en plus de compenser les variations de luminosité ambiante de la pièce. Quel que soit le contenu affiché à l'écran, l'image est parfaite.

    2025 F Dolby Vision Atmos 1x1

    Une expérience cinématographique pour tous vos contenus

    Accrochez-vous ! Avec la technologie Dolby Vision, regardez les films tels qu'ils ont été imaginés par le réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Profitez de vos films, jeux et autres contenus favoris dans les moindres détails.

    Barres de son Philips avec téléviseurs OLED

    Barres de son Philips

    Prêt pour un son digne des salles de cinéma ?

    Les téléviseurs OLED Ambilight sont conçus pour offrir un son aussi agréable à l'œil qu'à l'oreille. Mais pour des effets sonores immersifs et des dialogues plus clairs et plus précis, n'hésitez pas à associer le vôtre à une barre de son conçue pour s'y intégrer parfaitement.

