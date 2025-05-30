Imaginez. De belles soirées cinéma à la maison. Une fluidité optimale pour les jeux vidéo. Un son Surround. Un choix Smart TV infini. Et une technologie Ambilight 4K qui prolonge l'expérience au-delà de l'écran. Ce téléviseur n'est pas seulement facile à utiliser, il a vraiment tout pour plaire.
Un téléviseur fascinant
Téléviseur AMBILIGHT 215 cm (85")
4K QLED. VRR à 144 Hz
Processeur P5 Picture Engine
Dolby Vision et Dolby Atmos
Le seul téléviseur doté d'un halo lumineux intégré à l'arrière de l'écran
Imaginez. Une lumière LED intégrée qui évolue en fonction du contenu visionné, tout en vous immergeant dans un halo de couleurs. Ambilight change tout : votre écran semble plus grand et vous plonge dans vos contenus favoris. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Une image parfaitement nette et éclatante grâce à la technologie 4K QLED
Des couleurs vives, des scènes ultra-nettes : la perfection de l'image dans toute sa splendeur. Avec la 4K (UHD), le téléviseur Ambilight s'adapte à tous vos formats HDR. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.
Il faut le voir pour le croire : processeur de traitement d'image Philips P5
Imaginez. Des détails plus profonds, des couleurs éclatantes, des teints de peau plus vrais que nature, des mouvements fluides et naturels, des images ultra-nettes… Ressentez chaque instant comme si vous y étiez. Ouvrez les yeux, éveillez vos sens et vivez une expérience hors du commun.
Expérience visuelle comme au cinéma avec Dolby
Dolby Vision et Dolby Atmos vous placent dans la peau du réalisateur. Chaque scène est ultra-nette et digne d'une salle de cinéma : un régal pour vos yeux et vos oreilles. Films, événements sportifs, jeux… Vivez une expérience cinématographique immersive et très réaliste.
DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D
DTS:X, une innovation qui fait toute la différence. Ressentez le son et plongez dans une autre dimension avec la technologie audio 3D. Le son se déplace librement autour de vous et vous transporte au cœur de l'action.
Sublimez vos expériences gaming
Si vous avez la passion du joystick et des jeux vidéo, cet écran vous offre un gameplay et des graphismes parfaits et ultra-réactifs. Avec la VRR 144 Hz, le HDMI 2.1, la latence ultra-faible et Freesync premium, tout est réuni pour vous offrir une expérience de jeu plus fluide. Le mode de jeu Ambilight vous plonge encore plus dans l'action.
Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.
La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.
Connectez-vous facilement à votre réseau domotique
Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les enceintes connectées Google et Apple AirPlay.
Toutes les tailles pour répondre à vos besoins
La taille de votre téléviseur est importante : il doit parfaitement s'intégrer à votre intérieur. Que vous optiez pour un petit écran bien ajusté ou pour un format plus grand adapté à votre espace home cinéma, choisissez le modèle qui répond le mieux à vos besoins. Faites votre choix parmi les écrans de 43 à 75 pouces et trouvez le modèle idéal.
Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale
Percevez chaque mot avec une plus grande clarté. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.
Design européen
Un pied central pivotant soigneusement étudié pour créer un angle de vision plus flexible et réduire l'éblouissement. Un mode Lounge qui améliore l'éclairage de votre pièce. Une télécommande en plastique recyclé. Un emballage en carton recyclé certifié FSC et des notices en papier. Voilà ce qu'un téléviseur Philips Ambilight peut vous offrir.
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
Animation FTI Ambilight
Musique Ambilight
AmbiSleep
Mode jeu
Éclairage tamisé
Réveil avec lever de soleil
S'adapte à la couleur du mur
Version Ambilight
3 côtés
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
85
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
215
cm
Écran
4K Ultra HD QLED
Résolution d'écran
3840 x 2160p
Fréquence de rafraîchissement natif
120
Hz
Processeur d'images
Processeur P5 Perfect Picture Engine
Amélioration de l'image
Calman
AutoCal de Calman prise en charge et calibration manuelle
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.