*Le pied pivotant est uniquement disponible pour les tailles inférieures à 60 pouces (152 cm).

*Les téléviseurs Philips ont été reconnus par des experts tiers pour leur qualité d'image et leur design exceptionnels, comme en attestent les récompenses figurant sur cette page.

*Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.