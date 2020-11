La différence OLED Philips



Prenez les avantages de la technologie OLED, tels que la profondeur des noirs et un angle de vue plus large. Ajoutez le processeur Philips P5 Picture Engine avec IA, pour un contraste plus profond, des couleurs plus riches, des mouvements d'une magnifique fluidité, et des détails plus nets, même dans les zones sombres ou suréclairées. L'expérience unique offerte par l'Ambilight vient couronner le tout. Philips fait ressortir le meilleur de la technologie OLED.